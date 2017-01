Há uma nova explicação para a extinção dos dinossauros

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O longo período de incubação necessário para chocar um ovo de dinossauro é a nova causa apontada por um estudo que pode ter levado à extinção dos répteis gigantes que, outrora, povoaram a Terra. O estudo, publicado pelo Proceedings of the National Academy of Sciences, refere que alguns ovos de dinossauros poderiam demorar até seis meses a chocar.

Anteriormente os investigadores acreditavam que o período de incubação de um ovo de dinossauro não ia para além dos 85 dias. A noção resultou da ideia que os dinossauros são descendentes de aves, o que levou os cientistas a pensar que tinham períodos de incubação diferente. Os novos dados foram obtidos depois de analisados os dentes de embriões de dinossauro, que permitiram assim traçar uma nova teoria sobre o que terá estado na origem da sua extinção.

O longo período de incubação terá contribuído para a extinção ao limitar a migração dos dinossauros, nota o The Verge. Ao terem de cuidar dos ovos ao longo de meses, os progenitores eram colocados mais frequentemente em risco, sendo que sempre que se afastavam havia o risco dos ovos serem comidos por predadores.