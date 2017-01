Corpo de jovem que se afogou ao tentar ajudar família é achado no Acre

Vítima tentava ajudar família após barco virar em igarapé de Rio Branco. Jovem foi encontrado a cerca de 500 metros do local do acidente.

Após dois dias de buscas, o corpo do jovem Michel Junior Pinheiro de Souza, que foi arrastado pela correnteza na tarde de domingo (1º) no Igarapé Redenção, foi achado na manhã desta quarta-feira (4), a cerca de 500 metros do local do acidente. O rapaz tentava ajudar uma família que estaria se afogando no manancial quando desapareceu nas águas.

Desde o dia do acidente, que ocorreu na Comunidade Panorama, na capital acreana, Rio Branco, equipes do Corpo de Bombeiros faziam buscas pelo jovem no manancial. O major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão afirmou que o corpo do jovem permanece no local para os procedimentos.

“O corpo foi achado a uns cinco minutos do local de onde ele desapareceu, justamente devido à forte correnteza. Estamos preservando o local e tomando os procedimentos de praxe para fazer o total resgate do corpo. Por enquanto não temos muitos detalhes”, detalhou o major.