Com 62% do elenco importado, Rio Branco inicia pré-temporada

Com 62% do elenco importado, o Rio Branco-AC iniciou os treinamentos na tarde desta terça-feira (3), no CT José de Melo, na capital acreana. Além do retorno de quatro conhecidos da torcida alvirrubra (os meias Geovani e Ancelmo e os laterais Pedro Balú e Léo e o atacante Araújo Jordão), o goleiro Alisson, o lateral, Nando da Silva (da base), os zagueiros Anderson Schmoeller e Leo Fernandes, o volante Léo Mineiro, e os atacantes Adriano Aparecido, Amarildo Ristof e Jullyan Duarte se apresentaram para a pré-temporada do Estrelão. O técnico Célio Ivan não cedeu entrevistas, mas comandou o primeiro treino do clube alvirrubro.

O volante Kássio deve se apresentar ainda esta semana e jogadores do elenco sub-20 devem compor o elenco ao final da Copa São Paulo Júnior. Segundo o gestor de futebol Carlinhos Farias, o grupo ainda não está fechado e dois jogadores devem reforçar o alvirrubro. Ele destaca que as contratações devem ser feitas d acordo com o orçamento do clube. O objetivo é manter um time forte para a disputa da Copa do Brasil, do Acreano e do Brasileiro da Série D.

– Vamos trabalhando com austeridade, infelizmente temos um orçamento pequeno, todos jogadores que foram contratados estão dentro do teto estipulado pelo clube e o trabalho continua. Acredito que se fizermos um esforço e buscar mais algumas alternativas, se Deus quiser dar pra levar até a Série D – explica.

O elenco faz atividades na academia do José de Melo, no período da manhã, nesta quarta-feira (4) e à tarde volta aos treinos físicos. Na quinta, o time folga pela manhã e volta ao campo no período vespertino. Na sexta-feira, o grupo faz as atividades nos dois turnos e encerra a programação da semana no sábado de manhã, na academia do clube.

O primeiro desafio do Estrelão é a estreia na Copa Verde, que será contra o Figueirense, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, no mês de fevereiro. A data do confronto, que será no Acre com o Figueira jogando pelo empate, ainda não foi confirmada pela CBF, mas deve ocorrer na primeira quinzena do mês. O Campeonato Acreano tem início no dia 19 de fevereiro. O Rio Branco joga contra o Andirá, no estádio Antônio Lopes, o Florestão, na capital acreana.