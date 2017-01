Rio Branco FC apresenta jogadores e comissão técnica nesta terça

Na tarde desta terça feira (3), as 15 horas, no CT do José de Melo, a diretoria do Rio Branco FC, apresenta para a comissão técnica e parte do elenco para a temporada de 2017, depois do negro ano que foi 2016.

Por Ac24horas 03/01/2017 12h06