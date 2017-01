Mulher pede ajuda para vizinha que teve casa destruída por incêndio

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Caso ocorreu na noite de domingo (1) no bairro Taquari, em Rio Branco. Mulher pede alimentos e roupas para vizinha que possui três filhos.

A autônoma Daiane da Conceição, de 26 anos, decidiu pedir doação de alimentos e roupas para ajudar uma vizinha, de 38 anos, que teve a casa destruída por um incêndio na noite de domingo (1), na rua Estrada do Sol, no Bairro Taquari, em Rio Branco.

Daiane diz que a causa do incêndio ainda não foi identificada e a mulher foi acolhida temporariamente na casa do sogro. As doações, segundo ela, são principalmente para ajudar os filhos de sete meses e de sete e 13 anos da vizinha.

A mulher e os três filhos perderam todos os documentos, roupas, móveis, eletrodomésticos e celulares. Os interessados em ajudar podem entrar em contato através do telefone (68) 99231-6534.

“A casa era de madeira, apenas o piso de alvenaria. Não deu tempo de salvar nada. A situação é bem complicada, estamos tentando arrumar o máximo de coisas. Além de roupas e alimentos, também podem doar materiais de construção para tentar reerguer uma casa para ela. Nesse momento toda ajuda é bem-vinda”, afirma.