Jovem é executado com mais de dez tiros no bairro Estação Experimental

O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (03), na rua Vital Brasil no bairro Estação Experimental, vitimando o jovem Giovani França de Sousa, 21 anos e deixando ferido Diego Albergam Martins de Souza.

De acordo com informações de testemunhas os dois rapazes caminhavam na rua, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e começaram a atirar em Giovani, mas Diego Albergam que e4stava em companhia dele foi ferido com dois tiros na perna e foi socorrido por uma equipe de suporte avançado do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Ao que tudo indica o alvo dos criminosos eram mesmo Giovani Sousa, pois de acordo com informações dos peritos do Instituto Médico Legal – IML a vítima foi atingida com mais de dez tiros de pistola 380. Os tiros atingiram a cabeça e todas as partes do corpo.

O SAMU tentou ainda socorre-lo, mas ao chegar ao local a vítima já estava morta e o amigo ferido que foi levado ao Pronto Socorro.

Testemunhas contaram à polícia que os dois homens saíram da moto e começaram a atirar em Giovani que mesmo ferido ainda conseguiu correr e entrar em um quintal onde não resistiu e caiu morrendo logo em seguida.

A polícia busca mais informações que possa auxiliar na identificação dos criminosos.