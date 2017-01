Hospital do Juruá é habilitado como unidade especializada em nefrologia

O Ministério da Saúde habilitou o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, cidade distante 648 km da capital Rio Branco, como uma unidade especializada em nefrologia. A portaria, assinada pelo ministro Ricardo Barros, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) ainda na última quinta-feira (29).

O documento estabelece, em outras palavras, que a instituição torna-se uma “Unidade Especializada em Doença Renal Crônica com TRS/Diálise Tipo IV com Hemodiálise e Unidade Especializada em Doença Renal Crônica com TRS/Diálise Tipo IV com diálise peritoneal”.

Na prática, com a habilitação, o hospital passa a ter os serviços de nefrologia custeados pelo Serviço Único de Saúde (SUS), informou o governo do estado. O recurso anual destinado para a área gira em torno dos R$ 2,4 milhões, disponibilizado por meio do Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, com parcelas mensais.

A determinação passou a ter vigência a partir da publicação no Diário Oficial e tem efeitos financeiros a partir da competência dezembro do ano passado, esclareceu o Ministério da Saúde. O G1 tentou contato com o secretário de Saúde, Gemil Júnior, para comentar o benefício, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.