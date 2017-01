Em Tarauacá, Marilete Vitorino toma posse como prefeita e assume comando da cidade por 4 anos

O ano novo em Tarauacá iniciou com a posse da prefeita eleita Marilete Vitorino do Partido Social Democrático – PSD, do Vice Chico Batista do PP e dos 11 vereadores. Além da posse, ocorreu também a eleição para a a presidência da Câmara de vereadores.

Por Ac24horas 03/01/2017 11h58