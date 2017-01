Criminosos assaltam família e obrigam vítima a dirigir o próprio carro usado para assaltar outras pessoas

Uma modalidade diferente de assalto com muita ousadia ocorreu na noite desta segunda-feira (02), em Rio Branco, a capital do estado do Acre.

De acordo com informações uma família chegava em casa na rua dos Engenheiros, no bairro Parque das Palmeiras, quando três homens armados encostaram a arma na cabeça do motorista e a anunciaram o assalto.

Ocorre que no carro estavam a esposa, a mãe e um filho do motorista e os assaltantes queriam levar todos como refém, até que o motorista conseguiu convence-los de deixar a família e ele iria com os assaltantes.

Segundo relatos da vítima que não teve o nome revelado, durante o trajeto, os assaltantes mandavam ele parar em todo lugar que tinha um grupo de pessoas. “Dois desciam do carro e assaltaram as pessoas enquanto um terceiro ficava apontando a arma para minha cabeça. Após o assalto eles entravam no carro e mandavam eu sair rápido. Isso aconteceu uma três vezes até esses me liberarem” contou a vítima

Ao ser liberado o homem ligou para a polícia que já estava a procura dele. Policiais do Batalhão de Operações Especiais – BOPE junto com a vítima identificaram e prenderam um dos assaltantes Marcelo Romano da Silva, de 19 anos, que foi reconhecido pela vítima do roubo do carro.

Marcelo Romano segundo a polícia já tem um Mandado de Prisão em Aberto. Ele foi levado para a delegacia de flagrantes – DEFLA.