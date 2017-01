Corinthians pode vender Rodriguinho para time chinês

Representantes do jogador devem se reunir com a diretoria do clube ainda nesta semana e apresentar uma proposta oficial pelo atleta

Peça importante no meio de campo do Corinthians, Rodriguinho pode ser negociado com o futebol chinês. Representantes do jogador devem se reunir com a diretoria do clube ainda nesta semana e apresentar uma proposta oficial pelo atleta. O negócio pode ser concretizado caso a oferta agrade ao clube paulista.

Negociar Rodriguinho não estava na pauta, mas a diretoria pode abrir mão de alguns de seus principais jogadores para investir em posições mais carentes no elenco, entre elas a de zagueiro e de volante. No meio de campo, o time conta com bom número de jogadores, como Guilherme, Giovanni Augusto, Marlone e Lucca.

Além disso, Maycon, que retorna de empréstimo da Ponte Preta, poderia cumprir a função de Rodriguinho, jogando de segundo volante. Fábio Carille já deu a entender que vai aproveitar o jovem jogador, que fez um bom Campeonato Brasileiro pelo time de Campinas.

O Corinthians só retorna aos treinos dia 11 de janeiro, quando inicia o trabalho de pré-temporada. O primeiro jogo oficial de 2017 será nos Estados Unidos, durante a Florida Cup. Dia 18, o time enfrenta o vencedor do confronto entre Vasco e Barcelona (Equador). Com informações do Estadão Conteúdo.