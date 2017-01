Buscas pelo jovem de 24 anos que desapareceu no igarapé São Francisco, em Rio Branco, continuam

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Acre retomam na manhã desta terça feira (3)

As buscas pelo jovem Michel Júnior, de 24 anos, que desapareceu nas águas do igarapé São Francisco no último domingo, depois de pular no manancial para tentar salvar uma família que estava em um barco que afundou.

O assessor de imprensa da corporação, Major Cláudio Falcão, informou que durante toda a segunda feira, enquanto mergulhadores procuravam pelo jovem, um grupo de militares atuava na travessia de moradores da região do ramal do Panorama, onde o acidente aconteceu.

Com barcos e coletes salva vidas, os militares fazem o transbordo dos moradores que acompanham atentos as buscas pelo jovem.

Nesta terça feira, segundo o oficial, as buscas vão ser retomadas.