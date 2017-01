Bando armado invade festa em família, agridem convidados roubam joias, dinheiro e uma caminhonete

A noite de segunda-feira (02), ficará na lembrança de cerca de 15 pessoas que estavam na casa de um parente no Conjunto Procon, no bairro Vila Ivonete, participando de uma confraternização, quando três homens armados invadiram a festa, anunciaram o assalto, agrediram pessoas a coronhadas e chutes.

Em seguida o bando roubou os moradores e convidados, levando joias e dinheiro e na hora da fuga levaram o dono da casa como refém para dirigir o próprio carro, uma caminhonete Hilux.

Segundo relatos da vítima que foi feita refém, os criminosos mandaram ele dirigi em direção a estrada Irineu Serra, onde em um determinado trecho da estrada que estava escuro mandaram ele descer.

Policiais militares que já estavam à procura do carro juntamente com a vítima conseguiram localizar o veículo no bairro Jorge Lavocart em frente uma casa.

Os militares entraram na casa e encontraram uma escopeta e um revólver calibre 38, supostamente armas usadas no assalto, mas nenhum dos assaltantes foi preso.

As armas e ao caminhonete foram levadas para a Delegacia de Flagrantes – DEFLA.