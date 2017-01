Amanda critica treinador de Ronda: ‘A faz pensar que é boa de boxe’

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Após sua primeira defesa de título no UFC, na última sexta-feira (1), Amanda Nunes criticou o treinador de Ronda Rousey, que segunda ela faz a ex-campeã acreditar que é boa na trocação. Durante a luta, “Rowdy” tentou usar o boxe e acabou sendo massacrada.

“Eu sabia que Rousey iria me atacar, ela pensa nisso porque seu treinador de Boxe disse que ela tem bons golpes. Eu sabia que ela estava indo para me atacar, mas quando eu comecei a conectar com alguns socos, sabia que ela iria querer começar a ‘clinchar’ comigo”, disse a brasileira.

“Ronda acha que ela é uma pugilista, sabe? Ele (treinador de Ronda) gosta de colocar essa coisa na cabeça dela e fazer a garota acreditar nisso. Eu não sei porque ele fez isso. Ela tem um grande Judô e pode ir longe nesta divisão, mas ele colocou algo louco sobre o Boxe na cabeça dela e sua carreira começou a cair”, finalizou.