A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA) e Empresa Municipal de Urbanização, beneficiou moradores de bairros de várias regionais do município, com ações de melhorias de vias e recapeamento asfáltico. As ações articuladas pela prefeita Socorro Neri têm produzido avanços importantes na mobilidade urbana.

“As melhorias estão aí visíveis nas vias do nosso bairro. “Aqui na Rua Aracajú, bairro Waldemar Maciel e na Rua São Luiz, na Estrada do Calafate, duas vias importantíssimas para a comunidade e que estavam em vários pontos em situação complicada, foram recuperadas. Muito positivo para nossa população, inclusive ajudando a evitar acidentes”, avalia a moradora Maria Conceição Silva.

Nesta quarta-feira (22), a Empresa de Municipal de Urbanização está desenvolvendo ações de melhorias de vias e recapeamentos asfáltico nos bairros Waldemar Maciel (Rua Aracajú), Calafete (Rua São Luiz), Bosque (Rua Alan Kardec, Rua Isaura Parente, Avenida Nações Unidas, Rua Paulo VI e TV Espirito Santo), Ouricuri (Rua Uirapuru), Palheiral (Rua Oswald de Andrade e Avenida Sobral), Quixadá (Toda extensão da estrada), Edson Cadaxo (Rua Antônio Carlos, Avenida Eugênio, Beco Bezerra e Rua Romário Costa), Floresta Sul (Travessa José Euzébio), Defesa Civil (Avenida Dr. Mário Maia), Conquista (Rua Itapuã), Ayrton Senna (Rua Campo Novo), Boa União Rua 20 de Novembro), Jardim Primavera (Rua das Orquídeas), Benfica (Ramal Benfica), Wilson Ribeiro (Rua foca), Vila Manoel Marques (Ramal Lídia Rodrigues) e Rui Lino (Rua Amoty Pascoal).

A exemplo da ação em andamento na Rua Aracajú, localizada no bairro Waldemar Maciel, a Prefeitura de Rio Branco, segundo o engenheiro civil Marco Antônio Rodrigues, presidente da Empresa Municipal de Urbanização, o Município executa serviço de drenagem, antes de algumas intervenções de recapeamento asfáltico. “A Prefeitura faz estudo, prepara projeto para cada situação específica. O serviço de recapeamento só é realizado após o problema ser solucionado de vez”, destaca.

Marco Antônio lembrou ainda que a orientação da prefeita Socorro Neri é para que as ações de melhorias de vias sejam executadas diariamente e em toda cidade. Também ressaltou que, requalificações no asfalto, decorrente do desgaste natural pelo tempo de uso são importantíssimas para melhoria na trafegabilidade do trânsito, especialmente nas vias estruturantes.