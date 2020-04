O governo do Acre enviou um pedido ao governo federal e ao Conselho Regional de Medicina (CRM-AC), em caráter de urgência, a ajuda de médicos formados no exterior para reforçar as ações de combate ao novo coronavírus no estado.

Os profissionais exigidos precisam ter o diploma validado para atuar no combate à doença durante o período de calamidade pública.

O pedido foi encaminhado na segunda-feira (20) para os ministérios da Saúde, Educação e ao CRM-AC. A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) disse que o governador Gladson Cameli não especificou a quantidade de profissionais necessários para as ações no estado.

Ao G1, o governo informou que a quantidade de profissionais pedida vai depender da situação financeira do estado.

A solicitação foi feita no mesmo dia em que o Acre confirmou a oitava morte por Covid-19. O número deinfectados também subiu para 176, sendo que destes 136 estão em Rio Branco.

O Conselho Regional de Medicina (CRM-AC) informou, nesta terça (18), que ainda não recebeu nenhuma solicitação ou notificação a respeito do pedido.

Reforço

No último dia 16, o Ministério da Saúde já anunciou o reforço de 26 médicos para atendimentos nos postos de saúde e nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) do Acre.

O reforço para os postos, segundo a Saúde, é visando o atendimento de pessoas com sintomas leves do novo coronavírus. O governo federal destaca que um estudo apontou que 80% dos casos com sintomas leves podem ser atendidos nos postos.

O salário dos profissionais é de mais de R$ 12 mil.