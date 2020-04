Edmar Vieira da Silva, conhecido como Neguinho da Moto Bros, foi preso, na noite desta terça-feira (21) no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Neguinho foi preso na sala de emergência do hospital, quando recebia atendimento médico. O homem foi ferido por 3 disparos de arma de fogo em um barro bairro de Cruzeiro do Sul.

Contra ele existe dois mandados de prisão, sendo um pela morte de uma adolescente de 14 anos que estava grávida de 8 meses e também por ter ferido, na mesma ação, o marido da adolescente, que era o alvo do bandido. O fato ocorreu no município de Mâncio Lima. O marido da menor foi baleado, mas saiu com a vida dessa tentativa de homicídio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que após ser atendido pelos profissionais da saúde, será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para ser ouvido e colocado a disposição da justiça.