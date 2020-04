Governo do Acre quer garantir a ampliação em 100% no adicional de insalubridade pago aos profissionais de saúde do estado. O PL deve ser elaborado e encaminhado para votação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A medida deve beneficiar mais de 3,5 mil profissionais da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) que estão na linha de frente no combate à Covid-19. O estado tem 176 pessoas infectadas, sendo que 136 estão na capital acreana, Rio Branco.

Equipes da Casa Civil, das secretarias de Planejamento e Gestão e de Saúde levantam um relatório com os impactos do aumentos para encaminhar para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e depois mandar para a Aleac.

Dever ser beneficiados médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, motoristas, assistentes sociais, bioquímicos, agentes de saúde, biólogos e outros.

“Esses profissionais da área da Saúde estão sendo verdadeiros heróis neste enfrentamento à crise do coronavírus. Por isso, nada mais justo do que este reconhecimento”, afirmou o governador Gladson Cameli.