Francisco Dimael dos Santos, de 38 anos, foi ferido com um golpe de faca na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Capoeira, região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco estava bebendo com um “amigo” quando aconteceu um desentendimento e entraram em vias de fato. Na briga o acusado de posse de uma faca desferiu um golpe nas nádegas da vítima. Mesmo ferido saiu correndo para não morrer e pediu ajuda a populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas ninguém foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).