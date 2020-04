A Polícia Civil de Sena Madureira, no interior do Acre, procura por um homem suspeito de estuprar uma menina de 12 anos no Ramal do Ouro, na BR-364, zona rural do município. O crime ocorreu na tarde de domingo (19), mas a polícia e o Conselho Tutelar da cidade atenderam a vítima na segunda (20) devido à dificuldade de acesso ao local.

O suspeito teria dado um golpe conhecido por ‘mata-leão’ para abusar da vítima. Ele fugiu após o crime e até esta quarta-feira (22) não foi preso.

O delegado responsável pelo caso, Marco Frank, explicou que exames médicos confirmaram que o suspeito tentou esganar a vítima e os abusos sexuais. Para não atrapalhar as investigações, Frank disse que não pode falar mais nada sobre o caso.

“Ficou comprovado o ato libidinoso, ela tomou as medicações necessárias, fez testes e recebeu toda assistência”, resumiu.

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar da cidade foram até a comunidade atender a adolescente e encaminhar para o hospital. Ao G1, a conselheira Lays Maíra contou que foi dada toda assistência à vítima e feito o encaminhamento dela para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Lays falou que a vítima voltou para a comunidade, já que o suspeito não mora perto da família.

“Ela voltou para o convívio da mãe, na zona rural, e recebeu toda orientação. Fez todo procedimento, tomou os medicamentos para não contrair doenças. O Creas vai fazer o atendimento psicossocial da família”, destacou.

Abuso

O tenente da PM-AC Fábio Diniz disse que o morador atraiu a menina para um matagal para abusar da vítima. Ele seria conhecido da comunidade, mas mora em outro local.

“Depois ela foi para casa e falou para a mãe e a irmã que tinha sido estuprada. Ligaram para a polícia, que acionou o Conselho e fomos ao local na segunda [20]”, reforçou.

Ainda segundo o tenente, o suspeito tem passagem pela polícia em Rio Branco por roubo.