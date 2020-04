O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da ALEAC e membro da Comissão de Saúde, vai pedir explicação ao governador Gladson Cameli ( Progressistas) sobre a contratação do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), que por conseguinte, contratou a Mediall Brasil Gestão em Saúde, para atuar no Instituto de Traumatologia e Ortopedia ( INTO). Tudo isso ocorreu sem licitação e sem aval do poder legislativo.

“O SUS e sua facilidade de comando único é que está salvando as pessoas no meio da pandemia e não o setor terceirizado, é estranho o governador aproveita um momento de crise para implantar a terceirização da saúde no Acre , sem respeitar os exemplos dos países onde não existe SUS e sem o aval da ALEAC”, afirma o deputado.

Jenilson lembra que o governador já tinha tentado implantar quando importou Mônica Feres e os coronéis de Brasília, contudo, não teve força política naquele momento.

Os profissionais contratados pela Mediall vão atuar na linha de frente ao combate ao Covid-19.

Na próxima sessão, o parlamentar vai apresentar um requerimento cobrando explicação do executivo.