Zuleide de Souza Pessoa, 40 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio, na noite desta terça-feira (21), na Rua Belo Jardim, no Conjunto Joafra, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Zuleide estava na própria residência, quando o ex-marido dela chegou no local tentando reatar o casamento com ela, mas a mulher se recusou, então, o homem, de posse de uma faca, desferiu 3 golpes no peito da vítima. Um dos golpes perfurou o coração de Zuleide. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros a Zuleide que foi encaminhada as pressas para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar tentou procurar pelo autor do crime, identificado como Cassius Costa, 37 anos, mas ele não foi preso até o momento. Segundo a polícia, o homem tentou matar a ex-mulher por não aceitar a separação. Antes de tentar efetuar o crime, Cassius deletou até o próprio perfil em uma rede social. O acusado é irmão do diretor de um presídio em Rio Branco.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).