Sem presidente de CPI, oitiva de empresários do transporte coletivo é remarcada em Rio Branco

A oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte público, que ouviria os donos das empresas na segunda-feira (29), foi adiada para a próxima segunda (5). A CPI investiga possíveis fraudes nos contratos empresariais no ramo.

O presidente da CPI, vereador Railson Correia (PTN-AC), afirmou que o motivo da mudança de data foi uma viagem. “Era para ter acontecido a oitiva. Em virtude de uma viagem, me confundi com a questão do fuso horário. Como o suplente não estava em Rio Branco, não havia quórum”, afirmou.