Prazo para licenciamento de veículos placa final 5 vence nesta quarta-feira (31)

Loading...

Data também encerra período aos donos das placas com final 7 pagarem a taxa com 10% de desconto, alertou Detran-AC.

O prazo de pagamento da taxa de licenciamento anual de veículos com placa que possuem o final 5 se encerra nesta quarta-feira (31). O alerta foi dado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC).

Trata-se também do último dia para os donos de veículos com final 7 pagarem a cota única de licenciamento com 10% de desconto. A data de vencimento própria para tais transportes, no entanto, é 31 de julho, conforme o órgão.

Além disso, o Detran-AC informou que a quarta é o vencimento também para quem decidiu pagar o valor parcelado em três vezes – devendo assim, quitar a primeira parcela do imposto.

O departamento alertou ainda que, para não circular de forma irregular, o veículo precisa ter quitado o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Seguro Obrigatório e Licenciamento.

A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atualizado somente é emitido após o pagamento das três taxas. O documento é entregue na casa do proprietário, mas apenas se o titular estiver no local. Após três tentativas, o recolhimento deve ser feito no Detran, na Avenida Nações Unidas, 2.137, em frente ao 7º BEC.

A impressão do borderô de pagamento dos débitos pode ser feita no site do departamento, na Central de Serviços Públicos (OCA) ou ainda no próprio órgão, no mesmo endereço. Fonte: G1