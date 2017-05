Polícia descobre contrato entre amigos e diz: “Desaparecimento de Bruno aparenta ser plano de marketing”

Loading...

Na manhã desta quarta-feira (31) o delegado Alcino Júnior informou à reportagem que foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão a respeito do desaparecimento do jovem alquimista Bruno Borges.

De acordo com as informações repassadas, foram encontrados dois contratos entre Bruno e dois de seus amigos, Marcelo Ferreira e Márcio Gaiote. No texto do documento fica acertado a partilha dos lucros provenientes das publicações das 14 obras deixadas pelo acadêmico antes de seu desaparecimento.

Um dos contratos foi inclusive autenticado em cartório no dia em que Bruno foi visto pela última vez.

O delegado afirmou que a polícia ainda não sabe ao certo o paradeiro ou as circunstâncias do estudante atualmente, mas que trabalha agora com a linha de investigação visando uma possível jogada de marketing arquitetada pelo trio.

O amigo de Bruno, Marcelo Ferreira, encontra-se detido no momento e pode ser acusado de falso testemunho e omissão, por não ter repassado informações a respeito do contrato em seu primeiro depoimento à polícia.

Fonte: ContilNet