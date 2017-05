Nova frente fria deve chegar ao Acre nesta quarta-feira (31), prevê Sipam

Após um início de semana com temperaturas amenas, o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê que nesta quarta-feira (31) o sol deve predominar em todas as áreas do estado. Entre a tarde e noite, a previsão é de que ocorra pancadas de chuva com trovoadas.

Na quinta-feira (1), há expectativa de mudanças no tempo com a chegada de uma nova frente fria ao estado, que será um pouco mais forte do que a última que chegou no início desta semana e deverá baixar as temperaturas em todo o estado.