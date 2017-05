Homem é atingido por 5 tiros na Praia do Amarílio, em Sena Madureira; polícia investiga caso

Loading...

José Raimundo de Lima, de 36 anos, foi atingido por 5 tiros na manhã desta terça-feira (31) em Sena Madureira, no bairro Praia do Amarílio. A vítima, em estado grave, foi levado para o hospital local e encaminhada, em seguida, para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

De acordo com a namorada, que não quis se identificar, dois dos tiros atingiram o abdômen, mais dois o braço e outro a cabeça. Acredita-se que os disparos foram feitos por escopeta.

A informante afirmou que Raimundo estava entrando em sua residência, quando foi surpreendido pelos tiros. O suspeito estava escondido próximo ao local e fugiu após o ocorrido.

A polícia esteve no local e segue com as investigações.

Fonte: ContilNetNoticias