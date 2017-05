Detento é morto dentro de cela de presídio do AC e direção diz que ele foi estrangulado

O detento José André Machado Pinto, de 33 anos, foi achado morto nesta terça-feira (30) dentro de uma das celas do Presídio Moacir Prado, no município de Tarauacá, no interior do Acre. Segundo informações da direção da penitenciária, Pinto teria sido estrangulado por outros dois presos que dividiam a cela com ele. A dupla foi levada à delegacia da cidade e deve ser indiciada por homicídio.