Covardia: Bandidos tentam executar homem a tiros na frente do filho de dois anos

A tentativa de homicídio contra Alexandre Silva Lima, de 22 anos, morador da rua Major Mendonça, no bairro Vila Acre, aconteceu no início da noite desta terça-feira (30), quando ele aguardava a esposa para irem a Escola.

Segundo informações da mulher da vítima, o marido estava com o filho de dois anos do lado de fora da casa aguardando ela sair, quando ela ouviu cerca de sete disparos de arma de fogo desesperada a mulher saiu de casa para ver o que estava acontecendo e viu o marido caído no chão ferido e o filho d casal ao lado do pai.

Quando ela se aproximou os três homens retornaram e ela pegou o filho no colo e correu para dentro de casa, nesse momento o trio de criminosos retornou e fugiu tranquilamente.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU foi acionada, e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro onde deu entrada em estado crítico, pois teria sido atingido com pelo menos seis tiros na região do abdômen.

A Polícia Militar do 2° Batalhão esteve no local em busca de informações para ajudar a identificar e prender os acusados.

Por enquanto nem a polícia, nem familiares da vítima sabem informar o que teria motivado essa tentativa de execução.