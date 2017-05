Carro-bomba deixa ao menos 80 mortos e mais de 300 feridos em Cabul

Loading...

A explosão ocorreu perto do Ministério de Cultura e Informação afegão

Uma forte explosão de um caminhão-bomba se deu nesta quarta-feira (31) no centro da capital afegã, em Cabul, em uma zona onde ficam várias sedes diplomáticas, tais como as Embaixadas da Alemanha e da Índia, bem como o Ministério de Cultura e Informação do Afeganistão.

As autoridades afegãs confirmaram que ao menos 80 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas no ataque, segundo a rede Al Jazeera. Um residente da zona comunicou à emissora que a explosão afetou as janelas de numerosas moradias e escritórios no centro de Cabul.

A explosão aconteceu por volta de 8h25m (1h25 de Brasília). Uma fumaça subiu no local e o perímetro próximo ao ataque ficou rodeado de corpos cobertos de sangue. O prédio da embaixada alemã foi atingido. (veja mais fotos na galeria acima)