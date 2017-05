Bandidos invadem estabelecimento, roubam rifle e esfaqueiam açougueiro em Sena Madureira

Loading...

Mais um caso lamentável de violência foi registrado na tarde desta terça-feira (30) na cidade de Sena Madureira. Desta vez, a ocorrência se deu na Rua Beira Rio, bairro da Vitória, onde um trabalhador foi ferido covardemente dentro de seu próprio estabelecimento.

Trata-se do morador do bairro da Vitória, conhecido como Magal, dono de um açougue na referida rua. Três bandidos armados invadiram o estabelecimento, anunciaram o assalto com a clara intenção de roubar um rifle pertencente ao açougueiro. No meio da confusão, eles chegaram a efetuar alguns disparos, mas não acertaram a vítima com arma de fogo. Não satisfeitos, acabaram esfaqueando a vítima nas costas.

Magal foi conduzido em um carro particular ao pronto socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebe atendimento médico, mas não corre risco de vida. “Só temos que lamentar mais esse episódio que vitimou uma pessoa de bem. Até quando vamos viver assim, meu Deus!?”, disse revoltado um morador do bairro da Vitória que preferiu não se identificar.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um dos acusados. Os demais evadiram-se pela margem do Rio Iaco levando em mãos o rifle carregado de balas de propriedade do açougue.

Fonte: SENA ONLINE