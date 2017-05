Adolescente que saiu de casa para aula de Educação Física está desaparecido há quatro dias

Loading...

João Victor dos Santos Farias, de 14 anos, morador no conjunto Santo Afonso, saiu de casa por por volta das 13h do último dia 26 de maio, sexta-feira passada, informando que iria para a aula de Educação Física na Escola Terezinha Miguéis, Bairro do 15, onde estuda, e não retornou.

Informações dão conta de que um um vizinho o viu e lhe deu carona até o Terminal Urbano.

A família informou que João Victor é um adolescente comportado, nunca dormiu fora de casa e não tem passagem pela polícia. Ainda segundo familiares, não há razões para o garoto ter fugido de casa.

Informações sobre o garoto podem ser repassadas através dos telefones: 999169382 999894604, 689958910.