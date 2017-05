Zidane afirma que final da Champions com a Juve é ‘especial’

Loading...

Ex-jogador, no entanto, afirmou que tem ‘DNA do Real’

O ex-jogador e técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou nesta terça-feira (30) que enfrentar a Juventus na final da Liga dos Campeões da Europa é um momento “especial”.

“Na Juve, fiquei por cinco anos, mas agora sou o treinador do Real Madrid. Será uma final especial e espero que seja também bonita. Eu tenho o DNA do Real Madrid e aqui me sinto em casa.

Quando cheguei aqui, fui muito bem acolhido e serei sempre um torcedor do Real”, disse em coletiva nesta terça.

Questionado sobre seu contrato, que termina no ano que vem, Zidane afirmou que quer ficar no clube merengue porque “estou satisfeito com os resultados e acho que também o clube está”. “Mas, no futebol, o que importa são os resultados e agora o meu futuro é só a final de sábado”, acrescentou.

Juve e Real se enfrentam na final da Champions no dia 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales. (ANSA)