Sinhasique diz que Governo do Estado teve tempo e dinheiro para fazer a BR 364

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (30), para rebater a afirmação do governador Tião Viana de que o Governo Federal estaria sendo omisso com relação à BR 364.

“Eu fico com vergonha alheia quando vejo este tipo de comentário. O PT, no Estado do Acre, teve tempo e dinheiro para fazer a BR 364. Foram 13 anos de Governo Federal, 17 anos de Governo Estadual, e não fez. A culpa agora é da oposição, é do DNIT, é do Governo Federal, é de todo mundo, menos da incompetência da administração petista”, declarou a parlamentar.

Sinhasique afirma que no Estado do Acre, o PT começa e não conclui obras. “O Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO) vai para o quinto ano em construção. R$ 24 milhões naquela obra e não conseguem terminar nunca. A Obra está paralisada”

O Pronto Socorro de Rio Branco está há 8 anos em construção. “Da mesma forma que não fizeram o Pronto Socorro de Rio Branco. Já gastaram R$ 19 milhões num prédio de 5 andares. Enquanto que o Palácio do Comércio, feito pela iniciativa privada, tem 7 andares, e foi feito por R$ 6 milhões”.

A parlamentar citou ainda a UPA de Cruzeiro do Sul que está com as obras paralisadas, o Hospital de Brasiléia que está com a entrega atrasada e o Hospital de Sena Madureira que nem teve as obras iniciadas.

“Não adianta ir para as redes sociais dizer que a culpa não é de vocês que estão no Governo do Estado há 17 anos. Não fizeram porque foram incompetentes na aplicação dos recursos públicos isso sim”.