rmãos são presos suspeitos de matar jovem espancado durante briga em bar no AC

Os irmãos Alessandro Cardoso e Júlio Cardoso do Nascimento, de 24 e 33 anos, respectivamente, foram presos nesta segunda-feira (29) suspeitos de terem matado o jovem José Wellinton de Sousa da Silva, de 28 anos. A vítima, segundo informações do delegado responsável pelas investigações, Pedro Paulo Buzolin, foi espancada e chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital.

O crime ocorreu no último dia 13 de maio durante uma briga em um bar na Vila Caquetá, BR-317, na região do município de Porto Acre, no interior do estado. Segundo a polícia, Silva foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e morreu no dia seguinte.