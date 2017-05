Policial que matou jovem negro em 2014 em Cleveland é demitido

Loading...

Medida foi tomada após irregularidades administrativas não relacionadas com o caso

O policial americano que matou a tiros o jovem negro Tamir Rice em novembro 2014 na cidade de Cleveland foi demitido nesta terça-feira (30) por irregularidades administrativas não relacionadas com o caso.

O Departamento de Polícia de Cleveland anunciou a demissão do policial Timothy Loehmann, que atirou contra Rice, por omissões em seu formulário de admissão à corporação.

Já o agente Frank Garmback, parceiro de Loehmann que dirigia a viatura na operação que matou Rice, foi suspenso por dez dias por ter parado o carro muito perto do adolescente, violando normas táticas da polícia.

Rice, 12, morreu após ser baleado pela polícia em um parque enquanto brincava com uma pistola de brinquedo.

Os policiais envolvidos no incidente foram absolvidos em júri em 2015. As autoridades de Cleveland pagaram US$ 6 milhões para encerrar um processo movido por familiares de Rice em abril de 2016.

A morte de Rice e outros casos semelhantes de jovens negros baleados por policiais geraram ondas de protestos violentos nos Estados Unidos e a retomada de um debate público sobre abusos cometidos pelas forças de segurança contra minorias raciais. Com informações da Folhapress.