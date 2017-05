Operação ‘Fim da Linha” cumpre Mandados e prende 30 pessoas

Loading...

A 2ª Fase da Operação Fim da Linha foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30), pela Polícia Civil do Estado do Acre que cumpriu 40 Mandados judiciais e prendeu 30 pessoas ligadas ao crime organizado que agia na capital e interior.

A Operação liderada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecco) do Ministério Público do Acre (MP-AC), contou com o apoio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Decco).

A Operação resultou na prisão de 30 pessoas, todas elas já investigada por envolvimento no crime organizado e também foram apreendidos carro, armas, eletroeletrônicos, dinheiro em moeda nacional e estrangeira que estariam em poder dos suspeitos.

De acordo com o delegado Odilon Neto, as pessoas preás na operação desta terça-feira, fazem parte de uma única organização criminosa que cometiam crimes de homicídios, tráfico de drogas, roubos, entre outros.

“Está é a 2ª fase da operação, o que significa que estávamos ainda em investigação e nos próximos dias estaremos desencadeando a 3ª fase e prendendo mais pessoas que estão intimamente ligadas a organizações criminosos, e todas sem exceção serão tiradas de circulação e ficaram presas a disposição da Justiça” Garantiu a autoridade policial.