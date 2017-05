Jovem tinha deixado criança em creche quando foi morto por dupla, diz polícia

Loading...

Delegacia de Homicídios disse que Fernando Arruda tinha levado criança para a creche quando foi morto com vários tiros, na manhã desta terça (30). Vítima tinha passagem por roubo e morreu durante atendimento do Samu.

O jovem Fernando Nonato Silva de Arruda, de 25 anos, tinha acabado de deixar uma criança dentro da creche quando foi morto na manhã desta terça-feira (30). A informação foi repassada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Uma mulher ouviu disparos de tiros e acionou a polícia.

Arruda foi baleado ao menos sete vezes e morreu durante atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime ocorreu em frente de uma creche do bairro Airton Sena, em Rio Branco. O G1 entrou em contato com parentes de Arruda, mas, abalados, não quiseram comentar sobre o crime.

“Teria levado uma criança na creche, mas estava sozinho na hora do crime. Não sabemos se é parente dele”, comentou o delegado Cristiano Bastos.

Ainda de acordo com Bastos, dois homens chegaram em um carro e disparam contra o jovem. Arruda foi morto com ao menos sete disparos, mas a polícia recolheu 11 cápsulas de pistola no local do crime. O delegado acrescentou que o rapaz tinha passagem por roubo.

“A equipe da DHPP se deslocou até o local e percebemos que trata-se de uma execução. Um dos assaltantes chegou a gritar o nome de uma facção criminosa no momento do crime. A vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo. Dois indivíduos chegaram no local em um carro e realizaram vários disparos”, detalhou.

Mortes

Desde a quarta-feira (24), a capital Rio Branco registra mortes com sinais de execuções. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) confirmou que as facções criminosas voltaram a se enfrentar e que as mortes estão relacionadas à briga. A primeira morte violenta foi de José Edmilson Farias de Lima foi morto no bairro Taquari, em Rio Branco. Lima levou um tiro no tórax e outro na cabeça.

Na quinta (25), Railson Lucas de Souza, de 31 anos, foi baleados várias vezes e morreu em frente de uma igreja envagélica do bairro Montanhês. No mesmo dia, Diones Oliveira Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro nas costas quando andava de bicicleta na Rua Campo Novo, bairro Airton Sena.

Já a família de Othon da Silva Oliveira, de 25 anos, alega que ele estava no lugar errado e hora errada quando foi baleado na Rua Valdomiro Lopes, bairro Conquista. O jovem morreu no Huerb durante atendimento. Uma mulher de 48 anos também foi baleada de raspão e levada para o hospital. Ainda na noite de quinta, o agricultor Laudimiro Pereira Barroso, de 39 anos, morreu no bairro Tancredo Neves.

Na sexta (26), Raifran Oliveira do Nascimento levou vários tiros e morreu no Loteamento Amapá. Leonardo de Souza, de 23 anos, andava de bicicleta pela rua Mem de Sá, bairro Bahia Velha,no sábado (27), quando foi baleado na cabeça e morreu ainda no local. Fonte: G1