Irmão de Suzane von Richthofen é apreendido na Cracolândia

Andreas Albert foi encaminhado, desorientado, à ala psiquiátrica de um hospital na capital paulista

O irmão de Suzane von Richthofen, Andreas Albert, 29 anos, estava entre os usuários de drogas da Cracolândia retirados da Cracolândia, na madrugada desta terça-feira (30), e encaminhados a hospitais municipais de São Paulo. Agitado, desorientado e agressivo, ele foi encontrado por policiais quando tentava pular o portão de uma casa que dizia ser do tio dele.

Segundo informações do jornal O Globo, ao tomar conhecimento de que seria internado, Andreas, atendido por um psiquiatra, tentou se jogar da maca. No prontuário do Hospital do Campo Limpo, na Zona Sul da capital paulista, dizia que os sintomas condiziam com “abuso de substâncias ilícitas”.

Sujo, com os cabelos compridos e roupas desgastadas, o único irmão de Suzane tinha múltiplos ferimentos pelo corpo. Ainda de acordo com a reportagem, a previsão era de que Andreas seria transferido ainda nesta terça para uma casa de tratamento de usuários de drogas.

Preocupado

Uma medalhinha dourada com o sobrenome Richthofen. Essa era a maior preocupação de Andreas quando foi retirado da Cracolância. Ele foi colocado em um quarto sozinho, segundo OGlobo. A assistência social do hospital, acrescentou o jornal, localizou um tio de Andreas, que havia se disposto a comparecer ao local, mas não havia aparecido até o início da noite.