Idaf pede prorrogação do prazo de vacinação da febre aftosa após fortes chuvas no AC

Em razão das fortes chuvas que atingem o estado nos últimos meses, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) solicitou junto ao Ministério da Agricultura a ampliação do prazo da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Segundo o órgão, a um dia do prazo final, somente cerca de 50% do rebanho foi vacinado.

A primeira fase da campanha iniciou no dia 1º de maio e termina nesta quarta-feira (31) no Acre. Em todo estado, cerca de 1,8 milhão de bovinos e bubalinos devem ser vacinados, conforme o Idaf.

O órgão quer a prorrogação do prazo por mais 10 dias para que os pecuaristas consigam fazer a vacinação e para que o estado do Acre permaneça como área livre de febre aftosa, como é reconhecido desde 2005.

O diretor-presidente do Idaf, Ronaldo Queiroz, informou que a ideia de prorrogação veio após solicitação da Federação da Agricultura, do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado do Acre (Fundepec) e do deputado estadual Lourival Marques (PT-AC). Segundo ele, os pedidos foram anexados e protocolados na Superintendência Federal de Agricultura do Acre.