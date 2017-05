Loading...

Polícia investiga tentativa de obstrução das investigações

O ministro do STF Edson Fachin autorizou que o presidente Michel Temer responda às perguntas da Polícia Federal na apuração de que ele teria tentado obstruir investigações por escrito.

Assim que for notificado com as perguntas, Temer terá 24 horas para respondê-las. Fachin, que foi eleito para a 2ª turma do STF, é o relator da Lava-Jato na casa.