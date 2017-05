EUA testam com sucesso sistema contra mísseis norte-coreanos

Loading...

Projétil viajou sobre o oceano Pacífico e interceptou uma ogiva falsa disparada no arquipélago Kwajalein, nas ilhas Marhsall

Os Estados Unidos realizaram nesta terça-feira (30) um teste exitoso de seu escudo contra mísseis intercontinentais norte-coreanos.Durante a tarde, foi lançado um míssil de uma base militar Vandenberg, no Estado da Califórnia.

O projétil viajou sobre o oceano Pacífico e interceptou uma ogiva falsa disparada no arquipélago Kwajalein, nas ilhas Marhsall.

O lançamento teve custo estimado em US$ 244 milhões (R$ 800 milhões).

O lançamento era muito aguardado devido às crescentes ameaças militares do regime de Pyongyang, sendo considerado um termômetro das capacidades de defesa dos Estados Unidos ante um eventual ataque norte-coreano com míssil intercontinental.

Desde 2004, quando o sistema antimíssil começou a ser instalado na costa oeste dos Estados Unidos pelo governo George W. Bush, foram realizadas dez simulações de ataque com míssil, e em cinco delas o teste fracassou -o último lançamento do tipo foi realizado em 2014. Com informações da Folhapress.