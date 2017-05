Em desvantagem, Flu recebe o Grêmio pela Copa do Brasil

Loading...

Para se recuperar do revés, os tricolores do Rio apostam em seu poderio ofensivo

O Fluminense recebe o Grêmio pelo returno das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (31), às 19h30, no Maracanã. No jogo de ida, em Porto Alegre, os gremistas venceram por 3 a 1 -portanto, se classificam com um empate ou derrota por até um gol de diferença.Já o Fluminense precisa ganhar por dois gols e não levar nenhum. Caso o placar seja o mesmo do primeiro confronto, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para se recuperar do revés, os tricolores do Rio apostam em seu poderio ofensivo. O clube das Laranjeiras detém a marca de melhor ataque no país por acumular 64 gols na temporada.

“A equipe está focada e vamos entrar com tudo para conseguir reverter. Creio que a gente tem um dos melhores ataque do Brasil e isso vai fazer a diferença amanhã [quarta, 31]. Espero estar em uma noite inspirada para ajudar o Fluminense e fazer gols”, disse o atacante Richarlison.

O técnico Abel Braga não poderá contar com o volante Orejuela e o atacante Wellington Silva, em recuperação -eles serão substituídos, respectivamente, por Douglas e Gustavo Scarpa.Já o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, segue sem poder contar com o meia Maicon, o lateral direito Edílson e o atacante Bolaños -também em recuperação, o trio sequer viajou para o Rio.

A escalação do Grêmio deverá ser parecida com a que goleou o Zamora (VEN) pela Libertadores. A única novidade será o volante Ramiro, que cumpriu suspensão e agora entra no lugar de Gaston Fernández. (Folhapress)