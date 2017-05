Ecoflores é realizada no Horto Florestal até quarta-feira, 31

Loading...

A Ecoflores é uma iniciativa da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Acre (Unisol) que conta a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), Governo Federal, SEBRAE e Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias de Meio Ambiente (SEMEIA), Assistência Social (SEMCAS), Agricultura e Floresta (SAFRA), secretaria da Mulher (SEMAM), Coordenadoria Municipal do Trabalho e Economia Solidária (COMTES) e Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

De acordo com o coordenador estadual da Unisol, Carlos Omar da Silva, a ampliação do apoio institucional e ações educativas foram o grande diferencial da II Edição da Ecoflores. O evento reuniu cerca de 70 empreendimentos de diversos segmentos como jardinagem, agricultura familiar, artesanato e movelaria. “Essa é a essência da economia solidária, reunir os empreendimentos, gerar renda, fortalecer a economia local”, explicou Omar.

Para os frequentadores do Horto Florestal, a Feira transforma o cenário para melhor e é um estímulo a mais. “Venho aqui todos os dias. De repente cheguei e encontrei tudo diferente, mais bonito. Gostei muito e vou aproveitar para comprar umas mudas de flores”, disse o aposentado, João de Deus.

Além de disponibilizar aos visitantes os produtos da Economia Solidária local, a Ecoflores oportuniza aos visitantes oficinas de Reciclagem e Redes Sociais. “A expetativa vai muito além da comercialização. Queremos sim gerar renda, e mais que isso, fazer o trabalho educativo, estimular a reflexão sobre sustentabilidade e ações afirmativas”, destacou o representante da Unisol.

A programação segue até a próxima quarta-feira, 31, e inclui roda de conversa sobre violência doméstica e familiar, atividade coordenada pelas equipes da SEMAM e SepMulheres. As atrações culturais estão sob responsabilidade da FGB. O show do músico Fernando Oliveira, marca o encerramento do evento.

Oficinas

Oficina de Caixinha – terça-feira (30) – das 9h às 11h

Oficina de Montagem de Vasos (31) – das 9h às 11h

As oficinas estão abertas a todos interessadas e são gratuitas.

Fonte: AC24Horas