Detentos são flagrados com drogas dentro de presídio de Rio Branco durante ‘Operação Conde’

Operação Conde começou na segunda (29) com Exército e Sisp dentro de presídio de Rio Branco. Presos foram levados para a Defla por tráfico de drogas.

Ao menos três presos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco após a polícia encontrar drogas nas celas deles, dentro do Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC). A ação ocorreu durante operação do Exército, em parceria com as forças de segurança da capital acreana, desencadeada na segunda-feira (29). A “Operação Conde” tem o objetivo de apreender armas, drogas e outros materiais ilícitos.

O material apreendido durante a varredura deve ser apresentado durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira (31), às 17h, no Círculo Militar, em Rio Branco.

Os presos conduzidos à Defla são do pavilhão G, K e L do FOC. Segundo informações do boletim de ocorrência, no pavilhão K foram apreendidas duas embalagens de maconha, além de 13 tabletes da mesma droga. João Paulilno de Souza foi levado para a delegacia pelo crime, de acordo com a polícia.

Já no pavilhão L, a polícia encontrou cinco tabletes e três pequenas porções de maconha e 31 trouxinhas de cocaína com Francisco Gildomar dos Santos Feitosa. Na cela de Feliciano Pereira de Oliveira foram encontradas 37 trouxinhas de cocaína. Ele estava detido na cela 10 do pavilhão G.

A “Operação Conde” é realizada entre as polícias Civil e Militar, Polícia Federal (PF-AC), Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), IInstituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) e Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). Fonte: G1