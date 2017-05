Crime bárbaro elucidado e assassinos presos – Vídeo contém imagens fortes

Loading...

A Polícia Civil desvendou, elucidou e prendeu dois irmãos acusados de crime bárbaro cometido contra José Wellington de Souza da Silva, de 28 anos espancado até a morte.

O crime ocorreu no último dia 13 na Vila Caquetá, região do município de Porto Acre.

De acordo com o delegado Pedro Paulo Buzolin responsável pela investigação, os suspeitos de autoria do crime são os irmãos Alessandro Cardoso, de 24 anos e Júlio Cardoso do Nascimento, de 33 anos.

A prisão dos irmãos aconteceu quando eles compareceram a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimento, mas o delegado já teria solicitado a prisão preventiva dos irmãos, baseado em depoimento de testemunhas oculares e um vídeo que foi gravado durante a agressão, mas os irmãos não sabiam que alguém tinha gravado toda a cena de extrema violência.

Na delegacia os irmãos Cardoso alegaram que a motivação teria sido por que a vítima teria ameaçado os irmãos, versão essa desmentida por testemunhas que afirmaram que na verdade a vítima teria separado os irmãos de uma briga.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital, onde não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu.

Vídeo com efeitos, mas com imagens fortes