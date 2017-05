Bruno pede desculpas e diz que tomou remédios antes de beber em show

Loading...

Acusado de se apresentar embriagado, o cantor Bruno, que faz dupla com Marrone, pediu desculpas aos fãs que reclamaram de sua performance em show, que aconteceu no último sábado (27), na Festa Nacional do Milho de Patos de Minas (MG).

“Nunca tinha acontecido isso comigo. Sou muito forte para beber”, disse.

Em vídeo divulgado nesta terça (30), na rede social Instagram, o cantor afirmou ter tomado dois comprimidos de remédio, em horários diferentes, e depois ingerido bebida alcoólica.

“Não deu tempo de sair do organismo”, disso o cantor.Bruno, entretanto, não deu o nome da medicação nem detalhou o motivo do tratamento.

“E eu estou tomando um remédio e, na verdade, e eu tomei dois remédios, um na hora que fui dormir, um depois do almoço. E o show foi mais cedo e não deu tempo do remédio sair do meu organismo. Tomei uns uísques cowboy. (…) Quem me ama vai me perdoar”. Com informações da Folhapress.