Acre não participa do Dia sem imposto que terá gasolina a R$ 1,86 e carro com 28% de desconto

Na 9ª edição do Dia da Liberdade de Impostos, realizado no dia 1º de junho, consumidores de 12 estados, além do Distrito Federal, poderão comprar produtos sem impostos. Entre as ofertas está a possibilidade de comprar um carro zero quilômetro com 28% de desconto e combustíveis a R$ 1,86.

Segundo informações da Exame, empresários que participam do evento irão arcar com os custos do descontos com o objetivo de conscientizar a população sobre o peso dos tributos no preço de cada item.

De acordo com a publicação, o carro zero quilômetro sem imposto será vendido por uma concessionária em Brasília, a Champion Peugeot. Para comprar um Peugeot 208 Active por 37.319,38 mil reais, os consumidores deverão estar presentes em um dos postos que vão vender gasolina mais barata durante o evento na cidade, e acompanhar, em um painel, um medidor estatístico dos impostos pagos no Brasil em tempo real.

Assim que acabar o estoque de gasolina sem impostos e o último carro for abastecido, o “impostômetro” será pausado e o cliente que tiver dado o palpite mais próximo do valor final poderá comprar o veículo. O preço original do carro é de 52.290 reais, isto é, o cliente terá um desconto de 28% do valor.

Combustível

Pelo menos oito postos de combustível também venderão gasolina sem a incidência de impostos. O litro mais barato será vendido por dois postos da rede Zandoná, em Joinville, que cobrarão 1,86 real por litro de 8 mil litros de combustível, retirando 41% de tributos do preço do produto.

Veja a lista dos postos participantes:

Belo Horizonte – MG

Posto Pica Pau

Endereço: Av. do Contorno 10.325, Barro PretoHorário: a partir das 9h

Brasília – DF

Postos Jarjour Asa Norte, Jarjour Asa Sul e Jarjour Taguatinga

Horário: a partir das 6h30

Chapecó – SC

Posto Gambatto

Endereço: Avenida Fernando Machado, esquina com a Rua João Martins – São CristóvãoHorário: a partir das 8h

Joinville – SC

Dois postos da rede Zandoná

Endereços: Rua Inambu, 791 – Costa e Silva; e Rua Benjamin Constant, 2.946.Horário: a partir das 7h30

Rondonópolis – MT

Posto Campeão

Regulamento: O posto comercializará a gasolina a 1,97 real. O preço normal da bomba é de 2,89 reais, ou seja, terá 32% de desconto. O abastecimento será limitado a 20 litros para carros e cinco litros para as motos.

Resende – RJ

Posto Petrograal

Endereço: São Domingos da Calçada, 38 – ParaísoHorário: a partir das 8h

Volta Redonda – RJ

Posto Rede Brasil

Endereço: Av. Almte. Adalberto de Barros Nunes, 3740 , RetiroHorário: a partir das 9h

Barra Mansa – RJ

Posto Aliança Center

Endereço: R. Dr. Francisco Viléla de Andrade Neto, 13 – Centro