Suspeito de homicídios é preso durante cumprimento de mandado judicial, diz polícia

Em cumprimento a um mandado judicial, a Polícia Civil do Acre prendeu Josué da Silva do Nascimento, de 30 anos, pelos crimes de organização criminosa e homicídio praticados em Rio Branco. O suspeito foi preso na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Bahia Velha, na capital acreana.

A polícia informou que Nascimento está envolvido na morte de Rodrigo Amaral Brito, de 23 anos, morto com vários tiros na madrugada do último dia 1º.

O delegado responsável pelo caso, Rêmulo Diniz, comentou a prisão de Nascimento na Delegacia de Investigação Criminal (DIC). Na casa do suspeito, foram apreendidas sete câmeras de segurança e Diniz explicou a finalidade do material de vigilância. Nascimento ainda é investigado por outros crimes praticados na região, de acordo com a polícia.

“Ter um monitoramento em casa não é crime, o problema é que tinham câmeras instaladas em postes da via pública e até mesmo longe da casa dele, o que demonstravam uma má fé. O que foi apurado é que era usado para se proteger dessa guerra de facções, onde ele é membro de uma delas”, revelou.

Ainda de acordo com Diniz, o estilo de vida de Nascimento não condiz com a profissão supostamente exercida por ele. “Tem um patrimônio que não condiz com a profissão dele, uma vez que alega ser autônomo e vende motocicletas. Esse comércio não reconhecido nem pelos próprios vizinhos e tem um padrão de vida muito acima”, concluiu. Fonte: G1