SGA divulga lista de aprovados na prova objetiva do concurso da Polícia Civil; veja

Loading...

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou, nesta segunda-feira (29), o resultado final da prova objetiva da Polícia Civil do Acre realizada no último dia 7 de maio. A lista pode ser acessada no Diário Oficial desta segunda a partir da página 101.

A lista contém o cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final. O documento também traz a lista de convocados para perícia médica dos candidatos com deficiência e a relação daqueles que terão a prova discursiva corrigida.

As respostas dos recursos contra o gabarito da prova e o gabarito oficial final da prova objetiva podem ser acessadas no site da organizadora.

Mais de 13,2 mil pessoas se inscreveram para um total de 250 vagas no nível superior – 176 para o cargo de agente de polícia, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para delegado e outras 36 para escrivão. As provas foram aplicadas nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

Além das provas objetivas, discursivas e de títulos, feitas no dia 7 de maio, o processo inclui outras duas fases de caráter eliminatório e/ou classificatório. A segunda trata-se dos testes de aptidão física, exame psicotécnico, prova prática de digitação, exame médico e toxicológico e investigação criminal e social. A última etapa será o curso de formação.

Polêmica e candidatos desclassificados

Após o Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurar um procedimento preparatório para apurar supostas irregularidades na realização da primeira fase do concurso da Polícia Civil, a Secretaria de Gestão Administrativa do Acre (SGA) excluiu os três candidatos que supostamente teriam sido favorecidos pela comissão organizadora. A decisão foi divulgada na edição do último dia 18 de maio do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os três candidatos estariam inscritos para fazer a prova no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, mas o voo não pousou por condições meteorológicas e eles acabaram recebendo autorização para fazer o certame na capital acreana.

A SGA e a Polícia Civil já haviam emitido uma nota descartando a possibilidade de cancelamento do concurso no último dia 10 de maio.