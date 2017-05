Perito da PF morre após ingerir produto tóxico em latinha de cerveja

Stefenson Marcus participava do encontro de lanchas, “Brasília Yatch Day”, no Lago Paranoá, no Distrito Federal, quando bebeu o produto

O perito da Polícia Federal Stefenson Marcus, de 41 anos, morreu após ingerir uma substância tóxica, ainda não identificada, acreditando se tratar de cerveja.

Segundo informações do Dia, Stefenson participava do encontro de lanchas “Brasília Yatch Day”, no Lago Paranoá, no Distrito Federal, quando bebeu o produto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o perito teve uma parada cardiorespiratória e, após 23 minutos de processo de reanimação, foi declarado morto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas relataram que Stefenson pegou uma latinha e ingeriu a substância. Uma outra versão do caso conta que uma pessoa que estava na festa teria oferecido o líquido para o policial como se fosse energético.

Por meio de nota, a Associação Nacional dos peritos Criminais lamentou o ocorrido. A investigação do caso está a cargo da 1ª Delegacia de polícia de Brasília.